Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri, termina oggi con tre partite la decima giornata di Ligue 1: apre alle 15 il Bordeaux degli ex italiani Karamoh e Cornelius, ospite di un Montpellier che gioca a porte chiuse per i disordini provocati dai tifosi nel derby col Nimes. Le due squadre sono messe molto bene in classifica e vanno alla caccia di un posto in Europa: i padroni di casa non perdono da otto turni, gli ospiti da sei. Alle 17 è il turno di Saint Etienne-Rennes: les Verts sono inciampati a Lille dopo una serie di buoni risultati consecutivi, mentre i rossoneri sono in ripresa dopo un inizio pessimo. Chiude alle 21 il derby della Costa Azzurra: all'Allianz Riviera di Nizza la squadra di Vieira aspetta il Marsiglia di Garcia, in una sfida caldissima. i padroni di casa vogliono allontanarsi dalla zona calda, mentre gli ospiti inseguono il secondo posto.