Turno infrasettimanale per la Ligue 1 con tre partite in programma per la 16esima giornata di campionato.



Alle 19 il Monaco è chiamato ancora una volta a un riscatto per tirarsi fuori dai bassifondi della classifica facendo visita all'Amiens in un autentico scontro retrocessione impensabile ad inizio anno.



Sempre alle 19 c'è grande attesa per il possibile nuovo capitolo della "saga Balotelli". Dopo la lite con Patrick Vieira la punta del Nizza potrà rispondere sul campo e rilanciare i rossoneri verso la zona Champions League ospitando in casa l'Angers che non vince da due partite.



Alle 21, infine, sfida per il secondo posto con il sorprendente Montpellier secondo a quota 29 che ospita il Lille, quarto e a -2 proprio dal secondo posto, ma senza vittorie da 4 giornate