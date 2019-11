Dopo la vittoria del Paris Saint-Germain, siglata ancora Icardi, nell'anticipo, prosegue oggi la 14esima giornata di Ligue 1. Alle 17.30 il Lione di Rudi Garcia, che arriva dalla sconfitta col Marsiglia, attende il Nizza, avanti di un punto in classifica e che ha collezionato due risultati utili consecutivi.



Alle 20, poi, il resto del programma. L'Angers terzo in classifica, a un punto dal Marsiglia, attende il Nimes fanalino di coda; il Reims, sesto in classifica, ma a tre punti dal secondo posto, va in casa del Metz quartultimo. Il Brest attende il Nantes, il Rennes va in casa del Dijon mentre l'Amiens aspetta lo Strasburgo in uno scontro salvezza.