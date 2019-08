In serata scende in campo la Ligue 1: dopo Montpellier-Lione di ieri, oggi tocca a Lille-St. Etienne e Nizza-Marsiglia, posticipate su indicazione del Ministero degli Interni, per via dell’organizzazione del G7 che si è svolto in Francia dal 24 al 26 agosto. Apre alle 19 la sfida dello Stade Pierre-Mauroy tra il Lille, a quota tre punti con una vittoria e una sconfitta finora, e il Saint Etienne, a quota 4 e fresco dell'acquisto di Cabaye. Alle 21 tocca al derby della Costa Azzurra: il Marsiglia di Villas-Boas, partito molto male, va ospite all'Allianz Riviera contro il Nizza di Vieira, reduci da due vittorie e con la possibilità di portarsi al primo posto.