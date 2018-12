Dopo le vittorie di Monaco e Lille e il pareggio tra Nizza e Angers, prosegue questa sera la sedicesima giornata di Ligue 1. Si parte alle 19, con gli occhi puntati sul Marsiglia, quinto in classifica e impegnato sul campo del Nantes, e sul Lione, quarto, e con la possibilità di tornare al secondo posto, che attende in casa il Rennes alla ricerca di punti salvezza.



Poi si prosegue, sempre alle 19, con Dijon-Guingamp, Caen-Nimes e Reims-Tolosa. Si chiude alle 21 con il Paris Saint-Germain, primo in classifica, reduce da 14 partite e un pareggio, che va in casa dello Strasburgo, tranquillo a metà classifica.