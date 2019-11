Dopo l'anticipo di ieri tra Marsiglia e Brest, torna in campo oggi la quindicesima giornata di Ligue 1. Si parte alle 17.30, con il Lione che va a Strasburgo.



Alle 20, invece, l'Angers terzo in classifica va a Nizza con l'obiettivo di accorciare a -1 sul Marsiglia. Il Lille riceve il Digione, mentre il Bordeaux - quarto in classifica - è di scena sul campo del Reims. Chiudono il programma Montpellier-Amiens e Nimes-Metz.