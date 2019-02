Il Marsiglia e Mario Balotelli aprono il sabato di Ligue 1. Alle 17, per la 25esima giornata di campionato, l'OM attende l'Amiens: due le vittorie consecutive collezionate da SuperMario e compagni, alla disperata ricerca di un posto in Europa; dall'altra parte una squadra che ha vinto l'ultima di campionato e ha un margine di due punti sul Monaco terzultimo.



Alle 20, poi, altre due partite: il Nizza, a pari punti col Marsiglia, affronta l'Angers, in zona tranquillità; poi il Monaco ospita il Nantes, con Fabregas e i giovani compagni, che vogliono continuare la striscia positiva di due risultati utili consecutivi.