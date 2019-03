Alle 14.30, con la sfida tra Lione e Montpellier, riparte il programma della 29esima giornata di Ligue 1. La formazione di Genesio deve archiviare l'eliminazione dalla Champions per provare ad accorciare le distanze dal Lille secondo e battuto venerdì sera dal Monaco. Alle 15, la rivelazione Reims chiede strada al Nantes per continuare a coltivare l'ambizione di un posto in Europa alimentato dall'impressionante serie di 12 risultati utili.



Alle 17, è il turno del Bordeaux di Paulo Sousa, chiamato contro il Rennes a risollevarsi dopo i soli 2 punti raccolti negli ultimi 4 turni. Chiusura di giornata di lusso con l'ennesimo atto del Clasique tra Paris Saint Germain e Marsiglia alle 21: al Parco dei Principi, la squadra di Tuchel può aumentare il proprio vantaggio sul Lille addirittura fino a 20 punti in caso di vittoria, mentre per la formazione di Garcia, che ha vinto 4 delle ultime 5 partite, è un'occasione importante per non perdere di vista l'obiettivo Champions League.