Dopo gli anticipi Bordeaux-Nantes (0-0), Digione-Angers (0-1) e Lilla-Rennes (1-1), torna in campo oggi la prima giornata di Ligue 1, campionato che fa da apripista tra le principali leghe europee.



Si parte alle 13.00, con il Monaco che ospita il Reims. Il neo-tecnico Kovac deve fare a meno degli infortunati Fabregas, Jovetic, Maripan e Pellegri: ci sono Martins e Ben Yedder in attacco. Gli ospiti, invece, ripartono dopo l'impensabile 5° posto dello scorso anno che ha garantito il ritorno in Europa dopo 57 anni.



Alle 15.00 spazio a un doppio match: il neo-promosso Lorient riabbraccia la prima divisione dopo tre anni e ospita lo Strasburgo. Il contemporanea, il Nimes riceve il Brest. I padroni di casa, che dopo cinque anni hanno salutato Blanquart, ripartono da Jerome Arpinon.



Alle 17.00, invece, ecco l'ambizioso Nizza, che all'Allianz Riviera ospita il Lens, al ritorno in Ligue 1 dopo 5 anni. Patrick Vieira punta su Dolberg e sul neo-acquisto Rony Lopes, arrivato dal Siviglia. Nelle file degli ospiti c'è invece Seko Fofana, al debutto dopo il trasferimento dall'Udinese.