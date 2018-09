Sono tre le gare che chiudono il programma odierno di Ligue 1: alle 15.00 scendono in campo St. Etienne e Amiens, rispettivamente nona e diciassettesima forza del campionato francese. Alle 17.00 ildel nuovo acquisto M’Bayeospita il Bordeaux, terzultimo in classifica con 3 punti. Alle 21 il big match trae Marsiglia: le due squadre sono appaiate in campionato con 4 punti in tre partite.