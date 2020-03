Dopo il rinvio della gara di ieri tra Strasburgo e PSG, prosegue oggi il programma della 28° giornata di Ligue 1. Si parte alle 15 con la sfida tra Saint-Etienne e Bordeaux. Padroni di casa alla ricerca di punti per staccarsi dalla zona calda della classifica.



Alle 17 tocca al Rennes, che ospita il Montpellier: i padroni di casa, terzi, vogliono sfruttare il pari del Marsiglia. Chiude il turno Lilla-Lione alle 21: in ballo punti importanti per l'Europa.