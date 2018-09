Riparte alle 17, con Lille-Nantes, la sesta giornata di Ligue 1; un'occasione importante per la squadra di Galtier e dell'attaccante del momento Nicolas Pepé per mantenere il secondo posto in classifica alle spalle del Paris Saint Germain. Obiettivo nel mirino anche del Tolosa, di scena alle 20 contro l'Angers; alla stessa ora, il Nizza del recuperato Balotelli fa visita al Montpellier, mentre il Saint-Etienne ospita il Caen.



Chiudono la giornata Reims-Dijon e Strasburgo-Amiens.