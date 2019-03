Riparte la Ligue 1 con tre anticipi in programma in questo sabato per la 27esima giornata. Apre i giochi alle 17 la prima della fila: il PSG cerca la quarta vittoria consecutiva sul campo di un Caen terzultimo, senza successo nelle ultime otto gare e alla disperata caccia di punti per riaprire il discorso salvezza.



Alle 20 gli altri due incontri: l'Angers vuole ripartire dopo lo stop di Guingamp, che ha interrotto una striscia positiva di cinque giornate, e ospita il Monaco, che invece ha una striscia aperta di quattro risultati utili consecutivi (tre vittorie). La rivelazione Reims invece sogna in grande e contro l'Amiens quart'ultimo prova a ottenere un successo che permetterebbe di portarsi momentaneamente al quarto posto solitario.