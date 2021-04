La domenica dellasi apre alle 13 con il match fra, una classica del campionato francese, nella stagione in cui il Psg, se dovesse vincere il titolo, potrebbe raggiungere il club che fu di Michel Platini in testa all'albo d'oro con 10 titoli vinti. Poi, alle 15 il programma prevede altri quattro match, per poi proseguire alle 17.05 con la sfida fra. Infine, alle 21, la domenica si chiude con