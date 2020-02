Torna in campo la Ligue 1 con le prime due partite della 26esima giornata.



Si parte alle 19 con la sfida tra Nizza e Brest, con i padroni di casa che cercano 3 punti per superare il Monaco al quinto posto della classifica.



In serata, alle 20.45, il piatto forte di giornata, con la sfida tra il Metz e il Lione di Rudi Garcia, che anticipa il suo impegno in campionato in vista della sfida in Champions League contro la Juve di mercoledì prossimo. Il Metz è poco sopra la zona salvezza, il Lione è fermo a metà classifica.