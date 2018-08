Al via il quarto turno di Ligue 1 con l'anticipo tra Lione e Nizza. Padroni di casa a caccia del aggancio alla vetta, in attesa delle sfide di PSG e Dijon, mentre la formazione di Vieira - appena un punto nei primi 270 minuti - ritrova Mario Balotelli, all'esordio ufficiale dopo la squalifica per tre turni.