Riparte alle 15 con tre partite la 25esima giornata di Ligue 1. Match delicato in chiave salvezza quello tra un Bordeaux reduce da 3 ko consecutivi e un Tolosa che ha collezionato 2 punti nelle ultime 3 partite; alla stessa ora, il Caen penultimo in classifica, reduce da 5 ko di fila e che non vince da settembre, chiede strada allo Strasburgo. L'attenzione è rivolta però soprattutto al Lille, seconda forza del campionato, che ospita sul proprio campo un Montpellier in piena corsa per un posto in Europa.



Ambizioni analoghe per il Rennes, che viene da 2 vittorie consecutive e fa visita al Reims, rivelazione della Ligue 1 e in serie utile da 8 turni. Si chiude alle 21 con la delicata trasferta della capolista Paris Saint Germain, reduce dal prestigioso successo in Champions League contro il Manchester United, contro un Saint-Etienne in piena corsa per la massima competizione europea.