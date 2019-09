Dopo gli impegni delle Nazionali, tornano in campo a partire da oggi i più importanti campionati europei. Si comincia con la Ligue 1, con due anticipi della quinta giornata in programma: apre alle 19 il Lille, che dopo un inizio altalenante ospita allo Stade Pierre-Mauroy la sorpresa Angers, reduce da tre vittorie in quattro partite e prima in classifica a pari di PSG, Rennes e Nizza, puntando sull'attaccante nigeriano Osimhen, autore fin qui di 4 reti. Alle 20.45 tocca poi al Lione, partito bene ma in calo nelle ultime due gare, che insegue la vetta nell'impegno in trasferta sul campo dell'Amiens, già in lotta per la salvezza.