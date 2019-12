Inizia alle 17.30, con la sfida tra Metz e Marsiglia, il programma del sabato della 18esima giornata di Ligue 1. La formazione di Villas-Boas, seconda in classifica, insegue la settima vittoria consecutiva per non perdere il passo del Paris Saint Germain.



Alle 20, si disputano altre 5 partite: il Monaco fa visita all'Angers, con la terza vittoria di fila nel mirino, mentre il Nantes, impegnato a Nimes, vuole provare a dare continuità all'ultimo successo sul Digione per confermarsi in zona Europa. Trasferta anche per il Nizza, impegnato a Brest, completa il quadro il match tra Amiens e Digione.