Dopo il turno infrasettimanale e le partite giocate tra venerdì e ieri, termina oggi l'ottava giornata di Ligue 1, con tre gare in programma: apre alle 15 l'altalenante Montpellier che va sul campo del pericolante Strasburgo, mentre alle 17 tocca al Saint Etienne, fin qui disastroso con una sola vittoria e quattro ko in sette partite, che va sul campo del Nimes, reduce dalla sconfitta nel derby. Chiude alle 21 il Marsiglia di Villas Boas, reduce da sei risultati utili di fila e in odore di alta classifica: al Velodrome arriva il Rennes dell'ex Milan Mbaye Niang, partito fortissimo ma a secco da quattro turni.