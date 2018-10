Dopo la tre giorni dedicata a Champions ed Europa League, torna in campo la Ligue 1. Il lungo weekend della nona giornata si apre questa sera, con la sfida delle 20.45 tra Tolosa e Nizza. I padroni di casa arrivano da quattro gare consecutive senza vittorie, ma si trovano ancora a ridosso delle posizioni che valgono l'Europa del prossimo anno. Di fronte il Nizza, privo di Mario Balotelli - non convocato per scelta tecnica -, che arriva però da due vittorie consecutive in trasferta.