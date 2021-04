Ricco programma per la 32esima giornata di Ligue 1 che ha già visto i successi di Lille e PSG in vetta alla classifica ma che vedrà nel suo programma domenicale ben 7 gare.Alle 13 parte ildi Camavinga e dell'ex-Roma N'Zonzi che ospita il Naalla ricerca di punti importanti per un posto Europa League.Alle 15 sempre in corsa per un piazzamento europeo ilospita ilmentre il, quinto, sarà impegnato in casa contro ilinvischiato nella lotta per non retrocedere. Punti salvezza importanti in palio anche inAlle 17.05 ilterzo proverà a difendere il proprio piazzamento Champions (playoff) ospitando il fanalino di codagià a un passo dalla retrocessione.Terzo posto che è incredibilmente diventato l'obiettivo di unin crisi di risultati con una sola vittoria e 3 pareggi all'attivo nelle ultime 5 gare e che ospiterànel positicpo delle 21.