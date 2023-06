Con la 38esima ed ultima giornata, va in archivio anche questa stagione di Ligue 1, l'ultima con 20 squadre in vista della "rivoluzione" in arrivo la prossima estate. Non sono molti i verdetti che restano da emettere: dal quarto posto del Lille al settimo del Lione ci si gioca per i restanti piazzamenti che valgono l'Europa, mentre soltanto una tra Auxerre e Nantes retrocederà in Ligue 2 andando a fare compagnia ad Angers, Ajaccio e Troyes.



Ma quella di oggi sarà anche la giornata dei saluti per tanti calciatori il cui futuro ha preso forma già nelle scorse settimane o addirittura nelle ultimissime ore. Grande attenzione dunque alla sfida del "Parco dei Principi" tra Paris Saint-Germain e Clermont, che rappresenterà la passerella d'addio certa per Sergio Ramos e Leo Messi, oltre a quella altamente probabile dell'allenatore Christophe Galtier.