Prosegue la 20a giornata di Ligue 1, aperta ieri dai successi di Marsiglia e Lens, con altri cinque incontri in programma oggi. Si parte alle 13, con il Nizza terzo in classifica a caccia del terzo successo consecutivo sul campo del Brest.



Alle 15 due incontri importanti per la lotta salvezza: Metz e Clermont cercano punti rispettivamente contro Strasburgo e Reims.



Alle 17.05 scontro diretto per l'Europa tra il Nantes, reduce da tre vittorie di fila, e il Monaco, che ha battuto il Rennes nell'ultimo turno.



Chiude il programma alle 20.45 il big match di giornata: il Lione, che non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite (una sconfitta e tre pareggi), prova a risalire la classifica e ospita il PSG capolista con 10 punti di vantaggio sul Marsiglia.