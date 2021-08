In settimana si è aperta una nuova era inl’era di. C’è grande attesa per il nuovo, che ha già vinto alla prima giornata contro il neopromosso ESTAC Troyes e domani esordirà davanti ai suoi tifosi contro lo Strasburgo. Nel frattempo, l’antipasto si chiamaI Merlus (in francese, i naselli), come li chiamano i loro tifosi, allenati da un omonimo di Sergio, di nome Cristophe, hanno perso il loro giocatore più importante quest’estate, Yoane Wissa, passato in Premier al Brentford impegnato in contemporanea oltremanica contro l’Arsenal, e questa stagione punteranno tutto sulla punta nigerianae sull’ala destraper centrare l’ennesima. Nel Principato, invece le ambizioni sono europee, giustificate dai tanti soldi spesi per prelevare Myrondall’AZ Alkmaar,dal Lione e Ismaildal Colonia, per sostituire proprio Fodé, passato ala luglio.però potrebbe optare per un po’ di, per preservare i suoi in vista della supersfida che li attende nei playoff di, contro lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi. In attesa del super PSG di Messi, ecco Lorient-Monaco.LE FORMAZIONI UFFICIALI: Nardi; Mendes, Laporte, Morel; Silva, Monconduit, Lemoine, Abergel, Le Goff; Moffi, laurienté: Nubel; Sidibé, Pavlovic, Disasi, Jakobs; Diop, Tchouameni, Lucas, Martins; Boadu, Volland