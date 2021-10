si completa con le 7 partite in programma oggi. Si parte alle già alle 13, con la trasferta del: les aiglons cercano la terza vittoria consecutiva per non perdere contatto dal Paris Saint-Germain capolista.mentre il Rennes proverà a dare continuità agli ultimi due risultati utili sul campo del Metz. Alla stessa ora, si giocano anche Brest-Reims e Strasburgo-Saint-Etienne.Si chiude col: la formazione allenata da Sampaoli vuole ripartire dopo due sconfitte consecutive.