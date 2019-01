Proseguono oggi i recuperi delle partite di Ligue 1 non disputate nella 17esima e 18esima giornata. Cinque le gare in programma: derby tra ex Arsenal in Monaco-Nizza, con Henry che sfida Vieira. Il Lione è impegnato sul campo del Tolosa, il Marsiglia - aspettando Balotelli - sfida il Saint-Etienne. Completano il programma Guingamp-Rennes e Nimes-Nantes.