La sesta giornata di Ligue 1 parte alle 20.45 di oggi con l'anticipo tra Monaco e Nimes. La squadra di Jardim non vince da quattro partite consecutive e vanta precedenti più che positivi con le formazioni neopromosse, avendo perso soltanto una delle ultime 30 partite. Due punti in più in classifica per il Nimes che, dopo due sconfitte di fila, viene dal pareggio sul campo del Bordeaux.