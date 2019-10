Si chiude l'undicesimo turno di Ligue 1 con le ultime tre partite in programma in questa domenica. Si parte alle 15 con il Rennes di Camavinga e Niang: i rossoneri ospitano il Tolosa per provare a risalire la classifica.



Alle 17 scontro a metà classifica tra due squadre in salute: il Saint-Etienne è a caccia del quarto successo consecutivo, mentre l'Amiens cerca il quarto risultato utile di fila.



Alle 21 il big match di giornata tra PSG e Marsiglia, una classica del calcio transalpino: i parigini provano ad approfittare del passo falso del Nantes per allungare ancora in testa alla classifica, stesso obiettivo dell'OM che con una vittoria si porterebbe al secondo posto.