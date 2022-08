Dopo sole tre giornate di campionato, in Ligue 1 si fa già spazio il Psg in testa alla classifica. La quarta giornata si apre con la sfida del venerdì sera tra Lille e Ajaccio, con la squadra di Fonseca alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta per 7-1 proprio contro i parigini, nell'ultima uscita. L'Ajaccio è invece reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Rennes. Calcio d'inizio alle 21 al Francois Coty.