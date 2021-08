Dopo le due gare di ieri , la terza giornata dicontinua oggi con altre sette partite in programma: ad aprire la domenica francese è la sfida tra Lione e Clermont, una delle neopromosse che finora ha vinto due partite su due. Non è partita benissimo, invece, la squadra di Bosz che dopo aver pareggiato al debutto ha perso 0-3 con l'Angers nell'ultima giornata. Alle 15 altre quattro partite tra le quali la sfida tra Strasburgo e Troyes, tutte e due ancora in cerca dei primi punti. Il big match Nizza-Marsiglia è il posticipo che chiude la terza giornata.