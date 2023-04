Dopo le due settimane di sosta per le Nazionali e le partite di venerdì e sabato, si chiude oggi con sette match la 29esima giornata di Ligue 1: alle 13 c'è Lille-Lorient, sfida tra due squadre in lotta per l'Europa e reduci da momenti positivi. Alle 15 cinque partite: il Nizza, altra candidata ad un posto nelle coppe europee e altra squadra in buona forma, va sul campo dell'Angers, ultimo e praticamente retrocesso, visti i 14 punti di distacco dalla salvezza e dal Brest quartultimo, che deve difendere la propria posizione, in casa contro il Tolosa, reduce da quattro ko nelle ultime cinque. Stesso ruolino desolante per l'Ajaccio penultimo, a -3 dalla salvezza e ospite sul campo di un Clermont ormai quasi tranquillo. La sorpresa Reims di Will Still e del bomber Balogun confida ancora nell'Europa, ma deve vincere a Nantes, con i padroni di casa che non trovano i tre punti da cinque sfide e non sono ancora salvi. Alle 17.05 tocca al Monaco, all'inseguimento del terzo posto che vale la Champions, impegnato al Louis II contro lo Strasburgo, in netta ripresa ma comunque a tre punti dalla zona rossa. Chiude il big match del Parco dei Principi: alle 20.45 il PSG primo vuole mantenere il distacco sul Marsiglia e riscattare la sconfitta di Rennes, contro il Lione, reduce da tre pari di fila e a -9 dall'Europa.