Scende in campo quasi tutta la Ligue 1, a partire dal Lille (imbattuto da 5 gare) che ospita alle 13 il Troyes. Alle 15 quattro match in contemporanea; l'Angers - ultimo in classifica - sfida il Clermont mentre il Nantes, che è in netta ripresa e sfiderà la Juve in Europa League, è impegnato sul campo del Montpellier. Tolosa-Brest e Remis-Nizza le altre due partite del primo pomeriggio.



Alle 17:05 il Monaco ospita l'Ajaccio per provare ad accorciare sulle prime in classifica mentre chiude il programma la capolista; il Psg è impegnato sul campo del Rennes per il big match di giornata.