Torna il cal cio francese, si apre oggi con tre partite la 22esima giornata di Ligue 1, Apre alle 17 la capolista PSG che, priva dell'infortunato Mbappè, riceve al Parco dei Principi il Tolosa , in serie positiva e reduce da cinque risultati utili di fila, per mantenere il +5 sul Marsiglia. Alle 19 tocca al Lione , alla rincorsa dell'Europa sul campo del pericolante Troyes , mentre alle 21 c'è il big match tra Rennes e Lille , quinta e sesta in classifica.