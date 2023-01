La Ligue 1 torna in campo per la diciottesima giornata. Ricco menù per il turno infrasettimanale: si parte alle 19 con Brest-Lille, Clermont-Rennes, Nantes-Lione, Auxerre-Tolosa e Ajaccio-Reims. Alle 21 tocca al Psg, impegnato al Parco dei Principi contro l’Angers, a Troyes-Marsiglia, Strasburgo-Lens, Nizza-Montpellier e Lorient-Monaco.