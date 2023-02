Tutte le squadre in campo per questo turno infrasettimanale di Ligue 1, valido per la 21esima giornata.



Fra le partite delle 19 quella sicuramente più importante in termini di classifica è quella fra Nantes e Marsiglia: l'OM di Tudor, terzo in classifica, cerca i 3 punti per mettere pressione a PSG e Lens, distanti rispettivamente 2 e 5 punti. C'è curiosità fra gli ospiti per il nuovo arrivo Vitinha, prelevato dal Braga nelle ultime ore del mercato invernale. Contemporaneamente scendono in campo Angers-Ajaccio, Lille-Clermont, Reims-Lorient e Tolosa-Troyes.



Alle 21 tocca invece alle altre due contendenti per il titolo, PSG e Lens, impegnate rispettivamente in casa contro il Nizza e in trasferta contro il Montpellier. Sempre alle 21 scendono in campo tutte le altre big, con Lione-Brest, Monaco-Auxerre e Rennes-Strasburgo.