Il turno di Ligue 1 si apre con una sfida tra nobili di Francia. Alle 21, allo stadio Pierre Maurroy si affrontano Lille e Lione per la 27esima giornata di campionato. I padroni di casa, guidati dall’ex Roma Paulo Fonseca, occupano al momento il sesto posto in classifica, a quota 45 punti. Gli ospiti, allenati da Blanc, sono invece decimi a quota 39. Domani toccherà poi al Psg capolista, impegnato in serata (alle 21) in trasferta contro il Brest. Il Marsiglia giocherà domenica alle 20:45 contro il Racing Strasburgo.