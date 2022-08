Dopo le vittorie di Lens e Marsiglia ieri, la terza giornata della Ligue 1 si conclude oggi con le ultime sette partite del turno. Si parte alle 13 con Strasburgo-Reims, con gli ospiti ancora in cerca della prima vittoria in campionato. Clermont-Nizza è una delle quattro gare delle 15, nei rossoneri occhi puntati sull'italiano Viti che potrebbe debuttare; alla stessa ora si gioca Angers-Brest, Montpellier-Auxerre e Tolosa-Lorient, che ha giocato una sola partita.



Alle 17.05 il Rennes di Bruno Genesio ospita l'Ajaccio neopromosso, e la sera - ore 20.45 - è in programma il big match tra Lille e Psg. Galtier ha escluso dai convocati Keylor Navas in trattativa col Napoli, tra i pali degli ospiti ci sarà Gigio Donnarumma.