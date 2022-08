Dopo il pareggio di ieri tra Nantes e Lille, la seconda giornata di Ligue 1 continua oggi con altre due partite: alle 17 in programma la sfida tra un Monaco appena eliminato dai preliminari di Champions (ko ai rigori col Psv) e il Rennes che una settimana fa ha perso in casa con il Lorient. Stasera scende in campo il nuovo Psg di Galtier, che dopo i cinque gol al Clermont nella prima giornata - doppietta di Messi, Neymar, Hakimi e Mariquinhos - proverà a conquistare i tre punti contro il Montpellier.