Dopo la sosta per le nazionali ripartono tutti i campionati europei. In Francia comanda il Psg, con il Marsiglia secondo a -7 che stasera aprirà al 29a giornata di Ligue 1 nell'anticipo delle 21 contro il Montpellier. Al Velodrome arriva una squadra che prima della pausa aveva vinto tre partite consecutive, l'ultima sconfitta è di quasi due mesi fa in casa dello Strasburgo. L'OM di Tudor ha il terzo miglior attacco (53 gol fatti) dopo Psg e Monaco, e la seconda miglior difesa dietro al Lens e insieme al Psg.



ENETSCORES_TEXT_STOP--