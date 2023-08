Dopo la sfida d'apertura di ieri sera tra Nizza e Lille, la Ligue 1 offre in questo sabato altre due gare: quella tra Marsiglia e Reims e soprattutto quella che vede i campioni in carica del Paris Saint-Germain impegnati in casa contro il Lorient. Serata delicata per i parigini del nuovo tecnico Luis Enrique, che non ha convocato Mbappé, Verratti e Neymar da considerare in uscita e fuori dal progetto. E' possibile che i tifosi presenti al Parc des Princes facciano partire una contestazione rivolte ai protagonisti della vicenda che coinvolge la stella francese.