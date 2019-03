Continua la 29esima giornata di Ligue 1, in programma cinque partite. Si parte alle 15 con il Monaco, che non riesce ad allontanare la zona calda, cadendo clamorosamente in caso contro il Caen ultimo della classe. Alla stessa trova punti per l'Europa il Nizza, che passa a Dijon col gol di Lees-Melou e si porta a -4 dal quarto posto del Marsiglia.. Alle 17 il Lille vuole difendere il secondo posto, in trasferta a Nantes, chiude la domenica Tolosa-Paris Saint-Germain.