C'è il Derby du Nord ad aprire il sabato di Ligue 1: la gara tra Lens e Lille, quarta e sesta in classifica separate da sei punti, può dire molto sulle reali ambizioni delle due squadre in ottica Europa. Jonathan David, a segno all'andata, tenterà di lasciare ancora il suo segno.



In serata, invece, al Parc des Princes di Parigi il Psg capolista riceve il Nantes reduce dall'eliminazione in Europa League per mano della Juventus. I canarini in campionato non stanno brillando, presi come sono dalla difesa del titolo ci campioni della coppa nazionale.