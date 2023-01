C'è aria di Europa stasera fra Lorient e Rennes: 5 punti tra le due squadre, che occupano settimo e quinto posto in classifica. E' Moffi contro Terrier, che mettono insieme 19 reti in due fino a questo momento, mentre gli umori sono opposti: il Lorient ha ceduto nella scorsa giornata al Marsiglia per 3-1, il Rennes ha sorpreso tutti superando la capolista Psg per 1-0.