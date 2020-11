(calcio d'inizio alle ore 19) è l'anticipo che apre l'undicesima giornata di campionato nellafrancese. Interessante ladall'altra. I padroni di casa, terzi in classifica con sei punti di vantaggio sugli ospiti, devono fare a meno degli, arrivati in prestito rispettivamente da Inter e Juventus.A seguire alle ore 21 si gioca il match clou tra, campione in carica e primo in classifica con sette punti in più dei padroni di casa, privi del bomber Ben Yedder.oltre ai vari Bernat, Kehrer, Gueye, Ander Herrera e Draxler.