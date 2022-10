Dopo la vittoria di ieri del. Si parte alle 13 con il Lille che andrà in casa del Lorient, quattro gare alle 15, tra le quali lo scontro diretto per la salvezza Auxerre-Brest. Alle 17.05 il Monaco cerca la quarta vittoria di fila in casa contro il Nantes, e nel posticipo delle 20.45 il Lione cerca il riscatto sul campo del Lens dopo tre ko di fila.