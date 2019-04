Continua la 33esima giornata di Ligue 1, con quattro partite in programma. ​Si parte alle 15 con Nantes-Amiens, che mette in palio punti salvezza, e Tolosa-Lille, con Pepé e compagni chiamati a rispondere al Lione, vittorioso con il Dijon, per difendere il posto Champions. Alle 17 il Saint-Etienne vuole prendersi l'Europa League, nella sfida di Reims, alle 21 il Paris Saint-Germain, contro il Monaco, ha il quarto match point per conquistare il titolo numero 8 della sua storia.





.