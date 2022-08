La Ligue 1 è partita ieri con la vittoria del Lione per 2-1 sulla neopromossa Ajaccio. Oggi le partite sono due, si parte con due delle squadre più divertenti dell'anno scorso: il Monaco, orfano di Tchouameni passato al Real Madrid, fa visita al sorprendente Strasburgo.



In serata è la volta del Paris Saint-Germain, che dopo aver asfaltato il Nantes in Supercoppa punta a partire con il piede giusto contro il Clermont.