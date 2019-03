Prosegue il 30esimo turno della Ligue 1, aperto venerdì dalla vittoria del Lione sul campo del Rennes, con un altro match in programma in questo sabato: alle 17 tocca al Marsiglia di Balotelli contro l'Angers. Reduce dalla sconfitta contro il PSG, l'OM cerca un successo fondamentale per blindare il quarto posto; l'avversario di giornata, l'Aangers, ha rimediato una sola sconfitta nelle ultime nove partite.