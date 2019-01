Marsiglia-Lille (calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre la 22esima giornata di campionato nella Ligue 1 francese. I padroni di casa sono settimi in classifica, a meno 9 dagli ospiti (secondi), che però hanno giocato una partita in più. Appena arrivato dal Nizza, Mario Balotelli parte dalla panchina. Rudi Garcia gli preferisce il greco Mitroglou e cerca una vittoria per rinsaldare la propria panchina, affidandosi al talento di Florian Thauvin. Già a quota 11 gol in questo campionato, due in meno di Nicolas Pepé: il giovane asso del Lille.